Уводят из-под окон: ГИБДД назвала места, откуда чаще всего угоняют машины

Инспекторы всю эту неделю уделяют особое внимание раскрытию угонов авто 
Инспекторы всю эту неделю уделяют особое внимание раскрытию угонов авто 

В новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили — как правило, автоворы работают по вечерам и ночам вдали от центра города. 


В их число попали микрорайоны на окраинах Кировского и Ленинского районов, дома в жилых комплексах на улицах Адриена Лежена, Виктора Уса, Татьяны Снежиной, Высоцкого. 


«За сутки по Новосибирской области в среднем угоняют от одной до двух машин, как правило, из дворов спальных районов города. Основная часть машин находится. Но бывает, что угон попадает в сводку, а потом заявитель узнает, что это родственник взял автомобиль. Или люди забывают, где поставили машины и поднимают панику. Например, в этом году на Затулинке мужчина припарковал свою машину у дома, а утром её не нашел и вызвал инспекторов. Оказалось, что автомобиль стоит у другого выхода из дома», —  рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 


Часто в дорожной полиции сталкиваются и с тем, что новосибирцы заявляют об угоне, а на самом деле машины увозят на штрафстоянку эвакуаторы. По словам Савченкова, 


чаще всего в сводки по угонам и кражам из автомобилей попадают Октябрьский, Заельцовский, Калининский, Ленинский и Кировский районы. 


На этой неделе Госавтоинспекция проводит комплексную дорожно-профилактическую операцию «Автомобиль». Она направлена на скорейшее раскрытие угонов и краж машин, а также на поиск тех новосибирцев, кто находится в розыске за эти преступления. 


За угон машины предусмотрена уголовная ответственность (ст. 166 УК РФ). Судья может на своё усмотрение назначить либо штраф, арест на полгода, ограничить свободу или же и вовсе отправить в колонию на срок до пяти лет, напомнили в Госавтоинспекции. 

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