Власти запретили остановку на 5 участках дорог Новосибирска

С сегодняшнего дня, 29 сентября, на нескольких участках дорог в Новосибирске нельзя будет останавливаться на машине.





В Кировском районе транспорту запретили останавливаться недалеко от остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»: по четной стороне Беловежской на стометровом участке от остановочного пункта в сторону дома № 10 и по нечетной стороне от входа в сквер до площади Сибиряков-Гвардейцев.







«На указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Схема на Беловежской





Такие же знаки появятся в Железнодорожном районе на Владимировском спуске на участке от Владимировской до дома № 2Л .





«Остановка транспорта будет запрещена вне парковочной площадки по четной стороне Владимировского спуска», — объяснили в мэрии.







Схема на Владимировском спуске





В Октябрьском районе запрет начинает действовать на участках двух улиц. Транспорту запретили останавливаться по нечетной стороне Нижегородской на участке от въезда на территорию дома № 20 на Садовой до Маковского. А на Шевченко больше не будет остановок на участке от дома № 4 на Нижегородской до входа в парк Кирова, по нечетной стороне от входа в парк Кирова до въезда на территорию РАНХиГС.





Схема на Шевченко и Нижегородской





В Заельцовском районе знаки появятся на проезде от улицы Дуси Ковальчук до Овражной на участке от дома № 276 корпус 3 до пересечения с Овражной справа по ходу движения.





Схема на проезде от Дуси Ковальчук к Овражной







