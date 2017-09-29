Власти запретили остановку на 5 участках дорог Новосибирска

 С сегодняшнего дня, 29 сентября, на нескольких участках дорог в Новосибирске нельзя будет останавливаться на машине.


В Кировском районе транспорту запретили останавливаться недалеко от остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»: по четной стороне Беловежской на стометровом участке от остановочного пункта  в сторону дома № 10 и по нечетной стороне от входа в сквер до площади Сибиряков-Гвардейцев.


«На указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Схема на Беловежской
Схема на Беловежской


Такие же знаки появятся в Железнодорожном районе на Владимировском спуске на участке от Владимировской до дома № 2Л.


«Остановка транспорта будет запрещена вне парковочной площадки по четной стороне Владимировского спуска», — объяснили в  мэрии.


Схема на Владимировском спуске
Схема на Владимировском спуске


В Октябрьском районе запрет начинает действовать на участках двух улиц. Транспорту запретили останавливаться по нечетной стороне Нижегородской на участке от въезда на территорию дома № 20 на Садовой до Маковского. А на Шевченко больше не будет остановок на участке от дома № 4 на Нижегородской до входа в парк Кирова, по нечетной стороне от входа в парк Кирова до въезда на территорию РАНХиГС.


Схема на Шевченко и Нижегородской
Схема на Шевченко и Нижегородской


В Заельцовском районе знаки появятся на проезде от улицы Дуси Ковальчук до Овражной на участке от дома № 276 корпус 3 до пересечения с Овражной справа по ходу движения.


Схема на проезде от Дуси Ковальчук к Овражной
Схема на проезде от Дуси Ковальчук к Овражной



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