Власти запретили остановку на 5 участках дорог Новосибирска
С сегодняшнего дня, 29 сентября, на нескольких участках дорог в Новосибирске нельзя будет останавливаться на машине.
В Кировском районе транспорту запретили останавливаться недалеко от остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»: по четной стороне Беловежской на стометровом участке от остановочного пункта в сторону дома
«На указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Такие же знаки появятся в Железнодорожном районе на Владимировском спуске на участке от Владимировской до дома
«Остановка транспорта будет запрещена вне парковочной площадки по четной стороне Владимировского спуска», — объяснили в мэрии.
В Октябрьском районе запрет начинает действовать на участках двух улиц. Транспорту запретили останавливаться по нечетной стороне Нижегородской на участке от въезда на территорию дома
В Заельцовском районе знаки появятся на проезде от улицы Дуси Ковальчук до Овражной на участке от дома
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Елена Громкова
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