Новосибирцы начали меньше переплачивать за ипотеку





В этом году новосибирцы стали чаще брать ипотечные кредиты

Аналитики портала N1.RU подсчитали, что переплата по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Новосибирске за год сократилась на 17%, при этом стоимость жилья растёт.





«Переплата банку за квартиру в ипотеку в этом году заметно сократилась по сравнению с прошлым из-за снижения банковских ставок, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — В прошлом году средняя ставка по ипотеке составляла 12,8% для квартир на вторичном рынке и 11,9% — на первичном рынке при первоначальном взносе 20%. В августе этого года при таком же первоначальном взносе ставка по кредиту на вторичном рынке составила 10,9%, а на первичном рынке — 9,4%».







По сравнению с прошлым годом покупатель квартиры на вторичном рынке экономит 500 тысяч рублей при сроке кредита 15 лет.





В прошлом году новосибирец, купивший двушку в готовом доме по средней цене 3 млн рублей, должен был вернуть банку 100% её стоимости. В этом году покупатель точно такой же квартиры должен будет отдать 83% — около 2,5 млн рублей.







Что касается новостроек, то в прошлом году за среднюю двушку ценой 3 млн рублей заёмщик должен был переплатить 92% (2,8 млн рублей) за 15 лет, а в этом году — уже 70% от цены (2,2 млн рублей).







При этом, по данным N1.RU, средняя стоимость двушки за год выросла на 70 тысяч рублей на вторичном рынке и на 200 тысяч рублей в новостройках. Готовую двухкомнатную квартиру можно купить за 3,09 млн рублей, а аналогичное жильё в строящемся доме — за 3,26 млн рублей.







По подсчётам аналитиков сайта по выбору недвижимости, ежемесячный платёж по ипотеке за двушку в готовом доме — 28 тысяч рублей, в строящемся — 27 тысяч рублей. На сегодня это ниже, чем средняя заработная плата в Новосибирской области, которая в конце июня перевалила за 32 тысячи рублей.







В начале месяца НГС.НОВОСТИ уже писали, что из-за снижения процентных ставок новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку.