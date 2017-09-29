Офис Сбербанка на МЖК окружили пожарные и полицейские

Эвакуировать людей из Сбербанка не пришлось 
Эвакуировать людей из Сбербанка не пришлось 

Утром 29 сентября полицейские, пожарные и реанимация приехали к отделению Сбербанка в Октябрьском районе Новосибирска.


Как сообщила читательница НГС, в десятом часу утра она заметила машины экстренных служб возле отделения Сбербанка на улице Лазурной, 17. Также на присланных ею фотографиях видно, что по территории ходят люди в форме.


«Оцепления и эвакуации не было, просто они вокруг ходили и заглядывали во всякие уголочки», — описала ситуацию очевидица.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что полицейские «провели проверку поступившего сообщения о подозрительном предмете, который может угрожать жизни и здоровью». 


Ничего опасного они не нашли. Проверка обошлась без эвакуации, уточнили в полиции.


Полицейские на территории Сбербанка
Полицейские на территории Сбербанка


В четверг, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась очередная волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво —  НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн

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