Ветеринары вставили импланты жеребёнку с кривыми ногами

Геля перенесла операцию хорошо

В Новосибирске ветеринары поставили на ноги жеребёнка, у которого неравномерно выросли и деформировались кости.





Операцию 6-недельной Геле из конного клуба «Кудряшовская Заимка» в клинике БЭСТ провели накануне, 28 сентября. Жеребёнку была нужна срочная помощь врачей, потому что в последнее время Геля уже с трудом вставала и передвигалась с постоянной болью.





«Было принято решение о хирургическом вмешательстве, которое позволит с помощью специальных блокирующих имплантатов с течением времени исправить конечности. Геля хорошо перенесла операцию и уже вечером самостоятельно передвигалась и сосала мать. На операцию деньги собирали коллективно все неравнодушные люди и любители лошадей», — рассказала НГС.НОВОСТИ главный врач клиники Наталья Уланова.











Наталья уточнила, что операция заняла три часа. Геля всё это время находилась под наркозом.







Уже через пять дней Геля может попытаться вставать на ноги. Врачи надеются, что через пару месяцев она поправится, её конечности станут полностью ровными. После лошадку ждёт еще одна операция — врачи должны будут удалить её импланты.





Ветеринары нередко спасают жизнь самым разным животным. В середине сентября врачи клиники БЭСТ спасли жизнь сове по кличке Киви. Птица проглотила во время игры полметра верёвки. Чтобы достать её из желудка, врачам пришлось использовать эндоскоп.