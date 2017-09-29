Тепла ждать не стоит: все выходные над Новосибирской областью будет северный воздух





В Новосибирске наступила череда холодных дней

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на выходные: ночью температура опустится до –4 градусов, днём поднимется не выше +9.





«В предварительном варианте мы ждём погоду по-прежнему холодную. Температурный фон ниже климатической нормы на 2–6 градусов. Температура в ночные часы — от –4 до +2, днём от +3 до +9 градусов. Это связано с тем, что над нами по-прежнему доминируют северные, северо-западные, северо-восточные потоки», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, сегодня и в ближайшие выходные в Новосибирской области вероятны лишь «очень слабые осадки». В понедельник, 2 октября, их станет побольше: в отдельных районах Новосибирской области пройдут дожди и мокрый снег.





Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске в субботу, 30 сентября, ожидается –1...+1 ночью и +5...+7 днём. В воскресенье, 1 октября, будет в среднем на один градус теплее.





Несмотря на то что сибирская погода очень переменчива, в ближайшие дни всплесков тепла ждать не стоит, отметил Ренад Ягудин. На прошлых выходных в Новосибирске и области прошёл первый снег.