Мужчина пострадал при взрыве в дачном посёлке
Утром 29 сентября 43-летний мужчина попал в больницу после взрыва газового баллона в поселке Рыбачий под Новосибирском.
В 7:09 пожарные приехали в садовое товарищество «Горняк» в поселке Рыбачьем Коченёвского района — там горел обшитый утеплителем металлический вагончик, приспособленный под сторожку. «До прибытия пожарной охраны внутри вагончика произошёл взрыв газового баллона», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что при взрыве пострадал 43-летний мужчина, его увезли в больницу с ожогами.
Площадь пожара составила 10 кв. м. Полностью потушить огонь пожарным удалось в 7:32.
«Наиболее вероятная причина [пожара] — утечка газа и воспламенение газовоздушной смеси», — сообщили в МЧС.
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Ольга Хмелевская
Фото Оксаны Козыревой