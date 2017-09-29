Мужчина пострадал при взрыве в дачном посёлке

Происшествие случилось утром в посёлке Рыбачий

Утром 29 сентября 43-летний мужчина попал в больницу после взрыва газового баллона в поселке Рыбачий под Новосибирском.







В 7:09 пожарные приехали в садовое товарищество «Горняк» в поселке Рыбачьем Коченёвского района — там горел обшитый утеплителем металлический вагончик, приспособленный под сторожку. «До прибытия пожарной охраны внутри вагончика произошёл взрыв газового баллона», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что при взрыве пострадал 43-летний мужчина, его увезли в больницу с ожогами.





Площадь пожара составила 10 кв. м. Полностью потушить огонь пожарным удалось в 7:32.







«Наиболее вероятная причина [пожара] — утечка газа и воспламенение газовоздушной смеси», — сообщили в МЧС.





7 сентября похожее происшествие случилось в Заельцовском районе Новосибирска — в доме № 15 на улице Сеченова тоже взорвался газовый баллон. Пожарные эвакуировали из разрушенного дома 14 человек. По оперативным данным, в одной квартире разрушились перегородки между комнатами, также сломались двери в четырех квартирах. Двух женщин осмотрели врачи «скорой помощи»: одна отказалась от госпитализации, другую увезли в больницу.







Как поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска, у госпитализированной женщины ушиб грудной клетки и головы.