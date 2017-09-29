Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на четырёх перекрёстках

Из-за отключения светофоров водителям и пешеходам придётся быть внимательнее
Из-за отключения светофоров водителям и пешеходам придётся быть внимательнее

Сегодня, 29 сентября, на несколько часов погаснут светофоры на четырёх перекрёстках в Дзержинском, Заельцовском и Ленинском районах Новосибирска.


Из-за планового ремонта на электросетях с 9:00 до 17:00 не будут работать светофоры на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора в Дзержинском районе. 


По этой же причине в 9:00 погаснут светофоры на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, их включат также только в 17:00. На час дольше — с 9:00 до 18:00 – продлится плановое отключение светофоров на перекрёстке улицы Титова и Пермской в Ленинском районе, рассказали НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Также СМЭУ будет проводить ремонтные работы, связанные с переносом кабеля для новых светодиодных светофоров на перекрёстке улиц Дачной и Дмитрия Донского с 10:00 до 17:00», - сообщили в учреждении, уточнив, что светофоры в этом месте тоже работать не будут.

 

Порой отключение светофоров сбивает водителей с толку и тормозит движение на дорогах. Так, в начале этой недели аварийное отключение светофоров на пяти перекрёстках привело к серьёзным пробкам в Заельцовском районе.

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