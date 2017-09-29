Ученные выяснили из-за чего не высыпаются россияне
Аналитики из центра НАФИ подсчитали, что из-за недосыпа россияне работают лишь на 80% своих возможностей. При этом работодатели оплачивают потраченное впустую время работников и теряют на этом почти 190 млрд рублей в месяц. Всего в исследовании участвовали 1600 человек из 140 населенных пунктов в 42 регионах России, в том числе из Новосибирска и Новосибирской области.
По данным исследования, большинство людей предпочитают полноценному сну просмотр телевизора, игры и чтение книг. Еще около
«В среднем, работающие россияне не высыпаются 3,7 рабочих дней в неделю, как и годом ранее. Однако самооценка эффективности на фоне недосыпания в весенне-летний период оказалась выше, чем зимой: в конце апреля свою работоспособность при недостатке сна респонденты оценили в среднем на
Аналитики уточнили, что высокая загруженность россиян заключается в нехватке времени на отдых в рабочие дни. Желание переключиться после трудового дня на иной вид деятельности приводит к недосыпу.
Недавно специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают стоимость жизни в своих городах. 4300 человек из них было опрошено в Новосибирске.
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Александр Сильченко
Фото pixabay.com