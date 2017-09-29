Ученные выяснили из-за чего не высыпаются россияне

Hоссияне не высыпаются 3,7 рабочих дней в неделю
Hоссияне не высыпаются 3,7 рабочих дней в неделю

Аналитики из центра НАФИ подсчитали, что из-за недосыпа россияне работают лишь на 80% своих возможностей. При этом работодатели оплачивают потраченное впустую время работников и теряют на этом почти 190 млрд рублей в месяц. Всего в исследовании участвовали 1600 человек из 140 населенных пунктов в 42 регионах России, в том числе из Новосибирска и Новосибирской области. 


По данным исследования, большинство людей предпочитают полноценному сну просмотр телевизора, игры и чтение книг. Еще около 30% россиян не спят из-за переработок. За неделю выходит, что время среднего недосыпания россиян – 3,7 рабочего дня.


«В среднем, работающие россияне не высыпаются 3,7 рабочих дней в неделю, как и годом ранее. Однако самооценка эффективности на фоне недосыпания в весенне-летний период оказалась выше, чем зимой: в конце апреля свою работоспособность при недостатке сна респонденты оценили в среднем на 80% из 100%, а в феврале – на 71%. Экспертная оценка совокупных переплат российских работодателей за неэффективность из-за недосыпания сотрудников – 190 млрд в месяц», — сообщается на сайте аналитического центра.


Аналитики уточнили, что высокая загруженность россиян заключается в нехватке времени на отдых в рабочие дни. Желание переключиться после трудового дня на иной вид деятельности приводит к недосыпу. 


Недавно специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают стоимость жизни в своих городах. 4300 человек из них было опрошено в Новосибирске.

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