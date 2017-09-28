В Новосибирске повторно эвакуировали ТЦ «Сан Сити»

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Люди сразу расходятся по домам
Люди сразу расходятся по домам

Вечером 28 сентября читатели сообщили о повторной эвакуации ТЦ «Сан Сити». По сообщениям очевидцев, из здания спешно выводят посетителей. Утром в новосибирских торговых центрах прошла массовая эвакуация. НГС.НОВОСТИ вели свой онлайн-репортаж, основываясь на сообщениях читателей и корреспондентов, которые находятся на месте событий. Также эвакуировались школы и университеты. Всего полицейские проверили более 40 зданий и продолжают работать до сих пор. 



«Эвакуировали из "Сан Сити". Сказали что-то в торговом центре. Без сирены и оповещения. Пришел на этаж охранник, сказал выходить. Так же эвакуировали и фитнес-клуб. На месте работает ДПС и полиция», — сообщает нам читательница Елена. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не дали никакой информации о повторных эвакуациях в городе, ограничившись фразой о том, что «идут проверки поступивших сообщений».


Читатели сообщают, что людей эвакуировали и в Кольцово. «И до нас добрались», — пишет наш читатель.


Люди первым делом звонят родным
Люди первым делом звонят родным


«"Сан Сити" снова эвакуируют. Информация от сотрудников торгового центра. Сейчас проходит эвакуация посетителей. Все, кого вывели, сразу расходятся. Там немного людей было. Клуб закрывался уже», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница.


Массовая эвакуация сегодня прошла и в нескольких торговых центрах, а также школах, вузах Новосибирска и аэропорту Толмачёво, где неизвестные сообщили по телефону о заложенной бомбе. На момент написания заметки ни одно из сообщений не подтвердилось. 


Мы продолжаем отслеживать ситуацию в городе — напомним, что с августа наша редакция работает 24 часа в сутки. Если вы станете очевидцем эвакуации этим вечером или ночью — присылайте фото и рассказ об этом на news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный Whatsapp по номеру 8-923-157-0000.

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