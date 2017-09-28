В Новосибирске повторно эвакуировали ТЦ «Сан Сити»

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Люди сразу расходятся по домам

Вечером 28 сентября читатели сообщили о повторной эвакуации ТЦ «Сан Сити». По сообщениям очевидцев, из здания спешно выводят посетителей. Утром в новосибирских торговых центрах прошла массовая эвакуация. НГС.НОВОСТИ вели свой онлайн-репортаж, основываясь на сообщениях читателей и корреспондентов, которые находятся на месте событий. Также эвакуировались школы и университеты. Всего полицейские проверили более 40 зданий и продолжают работать до сих пор.





00:22





«Эвакуировали из "Сан Сити". Сказали что-то в торговом центре. Без сирены и оповещения. Пришел на этаж охранник, сказал выходить. Так же эвакуировали и фитнес-клуб. На месте работает ДПС и полиция», — сообщает нам читательница Елена.







00:09

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не дали никакой информации о повторных эвакуациях в городе, ограничившись фразой о том, что «идут проверки поступивших сообщений».







23:55

Читатели сообщают, что людей эвакуировали и в Кольцово. «И до нас добрались», — пишет наш читатель.





Люди первым делом звонят родным





23:38

«"Сан Сити" снова эвакуируют. Информация от сотрудников торгового центра. Сейчас проходит эвакуация посетителей. Все, кого вывели, сразу расходятся. Там немного людей было. Клуб закрывался уже», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница.







Массовая эвакуация сегодня прошла и в нескольких торговых центрах, а также школах, вузах Новосибирска и аэропорту Толмачёво, где неизвестные сообщили по телефону о заложенной бомбе. На момент написания заметки ни одно из сообщений не подтвердилось.





Мы продолжаем отслеживать ситуацию в городе — напомним, что с августа наша редакция работает 24 часа в сутки. Если вы станете очевидцем эвакуации этим вечером или ночью — присылайте фото и рассказ об этом на news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный Whatsapp по номеру 8-923-157-0000.