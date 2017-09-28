В Госдуме разработан проект по введению штрафа в размере 50 000 рублей за езду по тротуарам. В первую очередь это касается участников уличных гонок — их предлагают наказывать с формулировкой «грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам».





«Это — хулиганство в общественном месте, при котором участники подвергают опасности жизнь, здоровье и имущество окружающих, и к спорту это всё не имеет совершенно никакого отношения. Мы не должны относиться к этому снисходительно», — рассказал газете «Известия» автор проекта Анатолий Песков. Кроме штрафа предусмотрены арест, лишение прав и конфискация автомобиля.





Помимо непосредственных участников заездов по тротуарам предлагается наказывать и организаторов. Для них предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей.







