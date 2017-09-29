15-летний мальчик пропал в Октябрьском районе


Пропавший 15-летний Виталий Кутузов
Пропавший 15-летний Виталий Кутузов

В Новосибирске пропал 15-летний Виталий Кутузов, он ушел из своего дома в Октябрьском районе 16 сентября.


«Ушел из дома не впервые. Сейчас собираем информацию, возможно, будем организовывать активные поиски», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Родители пропавшего мальчика обратились в полицию, поисками занимаются как полицейские, так и волонтёры «Лизы Алерт». В момент исчезновения мальчик был одет в чёрную вязаную шапку, серую куртку. На нем были синие трико и синие кроссовки. С собой у парня была чёрная сумка. Рост пропавшего подростка около 174 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На левой руке у парня татуировка, над левым глазом шрам.


Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Кутузова, просят позвонить по телефону 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.


Часто поиски подростков в Новосибирске заканчиваются благополучно. В конце июля была найдена 13-летняя школьница из Первомайского района Аиза Усубалиева — она ушла из дома и слонялась по городу, пока её не узнала пассажирка маршрутки.

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