На Южно-Чемском построят детсад за 110 миллионов

Детсад планируют построить к концу 2018 года

Минстрой Новосибирской области объявил аукцион на строительство детского сада в новом микрорайоне на окраине Новосибирска.







Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, министерство строительства Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство детского сада в микрорайоне «Южно-Чемской», в Кировском районе Новосибирска.





Цена закупки составила 110 млн рублей. Согласно документам закупки, от получателя подряда требуется до 1 декабря 2018 года возвести здание детского сада в микрорайоне «Южно-Чемской» на улице Виктора Шевелева, 25.





По данным 2GIS, сейчас на территории микрорайона действует один детский сад и одна школа.





26 сентября мэрия города Новосибирска приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 млрд рублей в городе появятся две новых школы и два детсада. Деньги будут выделяться как из городского, так и областного бюджетов.