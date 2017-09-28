На Южно-Чемском построят детсад за 110 миллионов

Детсад планируют построить к концу 2018 года
Детсад планируют построить к концу 2018 года

Минстрой Новосибирской области объявил аукцион на строительство детского сада в новом микрорайоне на окраине Новосибирска.


Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, министерство строительства Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство детского сада в микрорайоне «Южно-Чемской», в Кировском районе Новосибирска.


Цена закупки составила 110 млн рублей. Согласно документам закупки, от получателя подряда требуется до 1 декабря 2018 года возвести здание детского сада в микрорайоне «Южно-Чемской» на улице Виктора Шевелева, 25.


По данным 2GIS, сейчас на территории микрорайона действует один детский сад и одна школа.


26 сентября мэрия города Новосибирска приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 млрд рублей в городе появятся две новых школы и два детсада. Деньги будут выделяться как из городского, так и областного бюджетов.

Прочтений: 1081
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено