Молодой новосибирец вышел ночью из дома на Затулинке и не вернулся

На своей странице молодой человек написал, что он в Барнауле
На своей странице молодой человек написал, что он в Барнауле

В Новосибирске пропал 25-летний Артём Кабанов — он ушел ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.


«Раньше он не пропадал. Он должен был уехать в командировку в Омск. Он говорил своим родственникам, что он должен был доехать на такси до автовокзала — и на автовокзале его должна была встретить машина, на которой он уезжал в Омск. Но когда он вышел из дома, связь с ним прекратилась. Но родственники не знают, где он работал. При этом 24-го числа он на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поменял статус, написал, что он в Барнауле», — рассказал руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Волонтёры распространили ориентировки с его розыском и говорят, что ищут его не только в Новосибирске, но и в других регионах.


Молодой человек вышел из дома на улице Зорге около полуночи 25 сентября.


«Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы: на груди имеется татуировка. Был одет: в черное пальто длиной до колена, зелёную рубашку в полоску, синие брюки, коричневые туфли.


Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО "Маяк" 8-951-393-0911», — говорится в ориентировке.


На этой неделе полиция нашла другого пропавшего, 24-летнего Виталия Фоменко, который исчез по дороге на работу больше двух месяцев назад.

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