Из кинотеатра «Победа» вывели всех зрителей

Тревожный звонок поступил в «Победу» примерно в 19:40

Вечером 28 сентября в Новосибирске вывели зрителей из кинотеатра «Победа» — в городе продолжается самая мощная волна эвакуаций.





«В районе 19:40 звонок был. Сейчас наша охрана разбирается. Мы всем людям, кто приобрёл билеты, обязательно покажем им кино в другой день или вернём деньги завтра-послезавтра. А те сеансы, которые сегодня были разовые — фестивальное у нас было кино, — найдём возможность тоже показать», — прокомментировала PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.





Она также отметила, что кинотеатр возобновит работу не раньше чем через 2,5 часа.





На место приехали сотрудники МЧС, медики, полиция





Кинотеатр заработает не раньше чем через 2,5 часа, когда его полностью обследуют













Массовые эвакуации в Новосибирске начались сегодня после 11 часов утра — людей выводили из торговых центров, школ, больниц, университетов и других заведений. НГС.НОВОСТИ весь день вели онлайн-трансляцию, рассказывая о происходящем.