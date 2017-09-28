Из кинотеатра «Победа» вывели всех зрителей
Вечером 28 сентября в Новосибирске вывели зрителей из кинотеатра «Победа» — в городе продолжается самая мощная волна эвакуаций.
«В районе 19:40 звонок был. Сейчас наша охрана разбирается. Мы всем людям, кто приобрёл билеты, обязательно покажем им кино в другой день или вернём деньги завтра-послезавтра. А те сеансы, которые сегодня были разовые — фестивальное у нас было кино, — найдём возможность тоже показать», — прокомментировала PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.
Она также отметила, что кинотеатр возобновит работу не раньше чем через 2,5 часа.
Массовые эвакуации в Новосибирске начались сегодня после 11 часов утра — людей выводили из торговых центров, школ, больниц, университетов и других заведений. НГС.НОВОСТИ весь день вели онлайн-трансляцию, рассказывая о происходящем.
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Елена Громкова
Фото Михаила Руднева (1), Густаво Зырянова