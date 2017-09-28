Сталина не пустили: худсовет Новосибирска отказался ставить бюст вождю на Красном проспекте

Готовый к установке бюст Иосифа Сталина

Сегодня, 28 сентября, художественный совет мэрии Новосибирска отверг идею установки памятника Иосифу Сталину на Красном проспекте.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ глава художественного совета, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин, сегодня худсовет рассмотрел два заявления об установке бюста Иосифа Сталина. В одном случае авторы заявления просили установить памятник на территории Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина на улице Станционнной, во втором — в районе перекрёстка Красного проспекта и улицы Каинской. Но члены художественного совета отмели оба предложения.







«По колледжу вопрос был снят с рассмотрения в связи с тем, что заявитель не предоставил согласие собственника земельного участка. А на запрос, который сделал департамент культуры, администрация колледжа ответила, что не считает возможным размещение бюста Сталина на территории учебного заведения», — пояснил Александр Ложкин.







Против установки памятника на главной магистрали Новосибирска тоже нашлись весомые аргументы.





«По размещению бюста Сталина на Красном проспекте было получено два заключения — от департамента дорожно-транспортного и благоустроительного комплекса и от департамента строительства и архитектуры. Департамент транспорта отметил, что размещение бюста в предложенном месте будет затруднять прохождение уборочной техники, уборку территории. Департамент строительства и архитектуры сообщил, что на том месте, где планируется разместить объект, проходят инженерные сети. Оба этих условия являются основанием для отказа», — пояснил Александр Ложкин.







По его словам, художественный совет решил создать рабочую группу, которая должна будет определиться с новым местом для установки памятника. «Если мы найдем какое-то приемлемое место расположения, соответственно, этот вопрос будет снова вынесен на художественный совет», — добавил советник мэра.







Бюст Иосифа Сталина уже готов — его создал новосибирский скульптор Павел Марков. Общественники планируют разместить этот бюст на высоком гранитном постаменте.







В прошлом году инициаторы установки памятника уже обращались в мэрию Новосибирска с предложением установить бюст Иосифу Сталину в сквере Героев Революции. Но художественному совету эта идея тоже не пришлась по душе.