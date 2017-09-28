«Галерея Новосибирск» потребовала денег за парковку в эвакуированном ТЦ

Эвакуация в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня, 28 сентября
Эвакуация в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня, 28 сентября

Житель Новосибирска Руслан пожаловался на ТРЦ «Галерея Новосибирск» — по его словам, ему насчитали плату за 5 часов парковки на подземной стоянке, притом что в это время в торговом центре шла эвакуация. 


«Я приехал туда, хотел забежать в "Магнит", мест на наземной парковке не было, поехал на подземную. Зашёл в магазин, и буквально через 10 минут нас оттуда эвакуировали. Сначала я пошёл на парковку, но нас остановили, всех отправили к эвакуационным выходам. Вышел на улицу, час протусовался там, понял, что это надолго, и поехал на метро по своим делам», — рассказал НГС.НОВОСТИ Руслан и добавил, что оставил машину около 11:00.


Около 17:00, когда оцепление сняли, новосибирец вернулся за машиной и на паркомате заметил, что ему насчитали плату за парковку за всё время. При этом первые три часа входить на парковку запрещали. От Руслана потребовали оплатить 250 рублей за 5 часов парковки — копия чека есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ. Парковка в «Галерее» бесплатная в течение первых двух часов, потом каждый час стоит 50 рублей.


«Никакие доводы администрацией ТЦ в устном виде не принимались. Можно сказать, пинали от одного охранника к другому, к стойке информации и т.д., и сказали: "Пишите жалобы в письменном виде, а пока не заплатите — мы вас не выпустим". Информации официальной о том, что эвакуация закончилась, ниоткуда не поступало. На телефоны администрация не отвечала. Как было узнать точное время окончания эвакуации — вообще непонятно. Считаю данный подход просто бесчеловечным, несправедливым, ну и просто неклиентоориентированным», — посетовал мужчина и добавил, что у стойки информации толпились и другие покупатели, оказавшиеся в такой же ситуации.


Оперативный комментарий у администрации торгового центра НГС.НОВОСТИ взять не удалось — телефон администратора не отвечает.


Массовая эвакуация сегодня прошла и в нескольких торговых центрах, а также школах, вузах Новосибирска и аэропорту Толмачёво, где неизвестные сообщили по телефону о заложенной бомбе. На момент написания заметки ни одно из сообщений не подтвердилось. 

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