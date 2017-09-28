Денег нет: новосибирцам придётся самостоятельно выкопать 9 тысяч деревьев


Получить саженец для своего двора оказалось не так-то просто
Получить саженец для своего двора оказалось не так-то просто

Жители Новосибирска, решившие высадить в своих дворах деревья по акции «Вырасти свое дерево», столкнулись с серьезными трудностями — у «Горзеленхоза» нет денег, чтобы выкапывать саженцы из своего питомника.


Акцию на прошлой неделе объявила мэрия Новосибирска, предложив горожанам забрать 9 тысяч саженцев.


«Я уже пытался заниматься озеленением самостоятельно — выкопал в лесу три маленьких сосны, но они не прижились. Тогда я оставил заявку на саженцы на специальном сайте и через два дня получил ответ: нужно в рабочий день приехать на своей машине, скорее всего с прицепом, со своей лопатой, на окраину города и выкопать непонятно что непонятно как. Озеленяйся не хочу!» — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель Сергей Рудов.


Мужчина добавил, что у него нет подходящей машины и возможности отпроситься с работы, поэтому с посадкой придется повременить.


График действительно выглядит неудобно для работающих людей: по информации пресс-центра мэрии, молодые деревья можно забрать по адресу Декоративный питомник, 1/1 (это окраина Заельцовского района) с понедельника по пятницу, с 8 до 15 часов. При этом обед в питомнике с 12 до 13 часов, а в выходные он не работает.


«Доставки нет — нет такой возможности. Финансирования и штата — ничего нет. Люди работают по штату, рабочий день у сотрудников с 8 до 17. Нет возможности платить за сверхурочную работу. 


Любое государственное и муниципальное учреждение работает по графику. Акция потому и называется «Вырасти свое дерево». У нас есть питомник, где растут деревья, мы можем из этого питомника дать свои деревья, которые мы вырастили. Мы уже произвели свою работу — ухаживали, поливали, растили и так далее. Туда люди приезжают просто на своей машине, выкапывают — им показывают место. Если приехали бабушка или дедушка — им помогут, я дал указание», — прокомментировал директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.

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