Строители сказали, когда достроят дорогу от МЖК до Гусинобродского шоссе

Рабочие срежут часть грунта и сделают тротуар

Выезд с Плющихинского жилмассива и МЖК «Восточный» на Гусинобродское шоссе в Октябрьском районе Новосибирска закончат через неделю.







«Работы по расширению дороги мы начали весной этого года. Как только собственники убрали торговые павильоны, которые находились на пересечении Авиационной и Гусинобродского шоссе, мы передвинули бетонный забор и вскрыли обочину дороги. Оказалось, что там проходят коммуникации, которых нет на плане. Пришлось искать хозяина и согласовывать проект с ним, что заняло гораздо больше времени, чем планировалось», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель группы компаний «Дискус», депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.







Он пояснил, что предлагал расширить именно этот участок дороги, потому что при выезде мимо «Ленты» на Гусинобродском шоссе машины уже стоят в несколько рядов, то есть выезжать особо некуда. А пробка, которая возникает утром и вечером, уже следствие этого.







«Расширение Авиационной до четырех полос позволит машинам "уходить" прямо в Дзержинский район, минуя Гусинобродское шоссе, и, как вариант, на Золотую горку, объезжать пробки через улицу Полякова, как и делают многие жители Плющихинского», — пояснил Джулай.







Рабочие уже сделали бордюры и привезли гравий





Он добавил, что на саму Авиационную жители могут выехать по улицам Высоцкого, Лазурной и внутриквартальным проездам шириной 10 метров. Дорогу компания расширяет за свой счёт, сколько на это потребуется денег, Джулай не уточнил.







«Работы займут еще неделю», — заключил он.







Жители Плющихинского жилмассива заметили дорожную технику на перекрёстке Гусинобродского шоссе и Авиационной (её ещё называют Коминтерна) в прошедшие выходные. Ранее сообщалось, что дорогу закончат делать к концу октября.