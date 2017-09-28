Готовьтесь к пробкам: ремонт теплотрассы сузил дорогу около ЦУМа
С 28 сентября новосибирским водителям стало сложнее выехать с проспекта Димитрова на Вокзальную магистраль — дорогу с рядом с ЦУМом сузили на две с половиной недели.
«До 15 октября проезжая часть проспекта Димитрова в районе дома
Также из-за ремонта теплотрасс сейчас сужены часть Учительской в Дзержинском районе и перекрёсток Блюхера и Геодезической в Ленинском районе.
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Ольга Хмелевская
Фото Ксении Евдокимовой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)