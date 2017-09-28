Готовьтесь к пробкам: ремонт теплотрассы сузил дорогу около ЦУМа

Дорога сузилась из-за ремонта теплотрассы
Дорога сузилась из-за ремонта теплотрассы

С 28 сентября новосибирским водителям стало сложнее выехать с проспекта Димитрова на Вокзальную магистраль — дорогу с рядом с ЦУМом сузили на две с половиной недели.


«До 15 октября проезжая часть проспекта Димитрова в районе дома № 5 сужается на 5 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Объехать перекрытый участок можно по свободной полосе дороги
Объехать перекрытый участок можно по свободной полосе дороги


Также из-за ремонта теплотрасс сейчас сужены часть Учительской в Дзержинском районе и перекрёсток Блюхера и Геодезической в Ленинском районе.

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