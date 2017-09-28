Фото: безработный Виктор Толоконский прилетел в Новосибирск





Виктор Толоконский в аэропорту Толмачёво

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский днём 28 сентября прибыл в родной Новосибирск.





Самолёт авиакомпании «Ямал» с Толоконским на борту приземлился в Новосибирске около 17:00, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Бывший губернатор прибыл в родной город обычным регулярном рейсом и без шумихи — в аэропорту его встретили депутат Законодательного собрания НСО Вениамин Пак и сын Алексей, который работает в мэрии Новосибирска на должности начальника управлении физической культуры и спорта. Они проводили Толоконского до машины — за ним в Толмачёво приехал Lexus LX570 с госномером серии ООО.





На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о дальнейших планах по работе в коммерческих структурах или на государственной службе Виктор Толоконский ответил коротко: «Пока только отдых».





Напомним, 27 сентября Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Указ о его увольнении Кремль до сих пор не опубликовал.





Толоконский уезжает из аэропорта Новосибирска на Lexus





До работы на посту губернатора Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. О том, чем занимался Толоконский в Красноярске и чем запомнился жителям этого города, НГС.НОВОСТИ писали накануне.