Фото: безработный Виктор Толоконский прилетел в Новосибирск


Виктор Толоконский в аэропорту Толмачёво 
Виктор Толоконский в аэропорту Толмачёво 

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский днём 28 сентября прибыл в родной Новосибирск. 


Самолёт авиакомпании «Ямал» с Толоконским на борту приземлился в Новосибирске около 17:00, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Бывший губернатор прибыл в родной город обычным регулярном рейсом и без шумихи — в аэропорту его встретили депутат Законодательного собрания НСО Вениамин Пак и сын Алексей, который работает в мэрии Новосибирска на должности начальника управлении физической культуры и спорта. Они проводили Толоконского до машины — за ним в Толмачёво приехал Lexus LX570 с госномером серии ООО.  


На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о дальнейших планах по работе в коммерческих структурах или на государственной службе Виктор Толоконский ответил коротко: «Пока только отдых».


Напомним, 27 сентября Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Указ о его увольнении Кремль до сих пор не опубликовал. 


Толоконский уезжает из аэропорта Новосибирска на Lexus
Толоконский уезжает из аэропорта Новосибирска на Lexus


До работы на посту губернатора Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. О том, чем занимался Толоконский в Красноярске и чем запомнился жителям этого города, НГС.НОВОСТИ писали накануне. 

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