5 километров асфальта и 500 новых знаков: власти отчитались о ремонте на улице Станционной

Компания «СоюзДорСтрой» закончила ремонт улицы Станционной в Новосибирске по проекту «Безопасные и качественные дороги».


На ремонт Станционной потратили 179,9 миллиона рублей
На ремонт Станционной потратили 179,9 миллиона рублей


Проинспектировали ремонт Станционной от площади Энергетиков до улицы Дукача новосибирские власти 28 сентября. На дороге длиной в 5,5 км заменили асфальт, заменили почти 3,5 км бордюра и столько же отремонтировали, поставили 9 новых светофоров, заменили 480 дорожных знаков. Также дорожники сделали больше тысячи квадратных метров тротуаров, 564 метра пешеходных ограждений и нанесли 23 км разметки термопластиком.


«Один из новых светофоров — на остановке "Олимпийская", где были много жалоб, что нельзя перейти дорогу», — рассказали подрядчики.


Гарантия на дорогу составит 5 лет
Гарантия на дорогу составит 5 лет


Движение на участке дороги во время ремонта не останавливалось, дорожники работали ночью и по полосам.


Теперь по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году осталось ввести только улицу Шлюзовую
Теперь по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году осталось ввести только улицу Шлюзовую


«Это восьмой из девяти объектов, которые сейчас принимаются и по которому все замечания, которые возникали, ликвидированы. Остаётся один объект — Шлюзовая, таким образом, вся программа будет выполнена. Особенность этого объекта — чрезвычайно высокая напряжённость движения транспорта, это "западные ворота" Новосибирска. Даже ночью движение не ослабевало, а останавливать его здесь было нельзя. Работы были выполнены в срок и, главное, качественно», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


На дороге заменили асфальт, сделали тротуары, новые светофоры, знаки, пешеходные ограждения
На дороге заменили асфальт, сделали тротуары, новые светофоры, знаки, пешеходные ограждения


На ремонт участка Станционной потратили 179,9 миллионов рублей. Мэр напомнил, что гарантия на дорогу составляет 5 лет.


В этом году на ремонт магистралей в Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» выделили 1 миллиард 37 миллионов рублей. 13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.


Неделю назад компания «Сибавтобан» раньше срока закончила ремонт двух магистралей в Заельцовском и Центральном районах. Новосибирцы заметили, что на отремонтированном участке Красного проспекта от улицы Аэропорт до перекрёстка с улицей Писарева исчезли пробки.

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