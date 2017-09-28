5 километров асфальта и 500 новых знаков: власти отчитались о ремонте на улице Станционной
Компания «СоюзДорСтрой» закончила ремонт улицы Станционной в Новосибирске по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Проинспектировали ремонт Станционной от площади Энергетиков до улицы Дукача новосибирские власти 28 сентября. На дороге длиной в 5,5 км заменили асфальт, заменили почти 3,5 км бордюра и столько же отремонтировали, поставили 9 новых светофоров, заменили 480 дорожных знаков. Также дорожники сделали больше тысячи квадратных метров тротуаров, 564 метра пешеходных ограждений и нанесли 23 км разметки термопластиком.
«Один из новых светофоров — на остановке "Олимпийская", где были много жалоб, что нельзя перейти дорогу», — рассказали подрядчики.
Движение на участке дороги во время ремонта не останавливалось, дорожники работали ночью и по полосам.
«Это восьмой из девяти объектов, которые сейчас принимаются и по которому все замечания, которые возникали, ликвидированы. Остаётся один объект — Шлюзовая, таким образом, вся программа будет выполнена. Особенность этого объекта — чрезвычайно высокая напряжённость движения транспорта, это "западные ворота" Новосибирска. Даже ночью движение не ослабевало, а останавливать его здесь было нельзя. Работы были выполнены в срок и, главное, качественно», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На ремонт участка Станционной потратили 179,9 миллионов рублей. Мэр напомнил, что гарантия на дорогу составляет 5 лет.
В этом году на ремонт магистралей в Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» выделили 1 миллиард 37 миллионов рублей. 13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.
Неделю назад компания «Сибавтобан» раньше срока закончила ремонт двух магистралей в Заельцовском и Центральном районах. Новосибирцы заметили, что на отремонтированном участке Красного проспекта от улицы Аэропорт до перекрёстка с улицей Писарева исчезли пробки.
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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова