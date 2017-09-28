На Красном проспекте прохожего придавил упавший светофор
Днём 28 сентября сбитый грузовиком светофор упал на прохожего в Центральном районе Новосибирска.
Происшествие случилось в 13:10 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского.
«Водитель 1972 года рождения двигался на автомобиле Isuzu задним ходом по улице Достоевского со стороны Красного проспекта в сторону улицы Советская и у дома
По данным Госавтоинспекции, светофор рухнул на пешехода, который шёл по тротуару с улицы Достоевского к Красному проспекту. В ГИБДД уточнили, что пешеход пострадал, но подробностей о его состоянии пока сообщить не смогли.
Очевидцы утверждают, что пострадавшего мужчину увезла «скорая помощь», сам встать он не смог.
Это не первое в этом году происшествие с падением предметов на случайных прохожих. Три месяца назад рухнувшая из-за ветра трухлявая берёза убила женщину в Академгородке.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидца (1), предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска (2)