На Красном проспекте прохожего придавил упавший светофор

Пострадавшего увезла «скорая помощь»

Днём 28 сентября сбитый грузовиком светофор упал на прохожего в Центральном районе Новосибирска.







Происшествие случилось в 13:10 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского.







«Водитель 1972 года рождения двигался на автомобиле Isuzu задним ходом по улице Достоевского со стороны Красного проспекта в сторону улицы Советская и у дома № 71 по Красному проспекту совершил наезд на светофор», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







По данным Госавтоинспекции, светофор рухнул на пешехода, который шёл по тротуару с улицы Достоевского к Красному проспекту. В ГИБДД уточнили, что пешеход пострадал, но подробностей о его состоянии пока сообщить не смогли.







Очевидцы утверждают, что пострадавшего мужчину увезла «скорая помощь», сам встать он не смог.





Сбитый грузовиком светофор упал на проходящего мужчину





Это не первое в этом году происшествие с падением предметов на случайных прохожих. Три месяца назад рухнувшая из-за ветра трухлявая берёза убила женщину в Академгородке.