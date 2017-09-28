На Красном проспекте прохожего придавил упавший светофор

Пострадавшего увезла «скорая помощь»
Пострадавшего увезла «скорая помощь»

Днём 28 сентября сбитый грузовиком светофор упал на прохожего в Центральном районе Новосибирска.


Происшествие случилось в 13:10 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского.


«Водитель 1972 года рождения двигался на автомобиле Isuzu задним ходом по улице Достоевского со стороны Красного проспекта в сторону улицы Советская и у дома № 71 по Красному проспекту совершил наезд на светофор», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


По данным Госавтоинспекции, светофор рухнул на пешехода, который шёл по тротуару с улицы Достоевского к Красному проспекту. В ГИБДД уточнили, что пешеход пострадал, но подробностей о его состоянии пока сообщить не смогли.


Очевидцы утверждают, что пострадавшего мужчину увезла «скорая помощь», сам встать он не смог. 


Сбитый грузовиком светофор упал на проходящего мужчину
Сбитый грузовиком светофор упал на проходящего мужчину


Это не первое в этом году происшествие с падением предметов на случайных прохожих. Три месяца назад рухнувшая из-за ветра трухлявая берёза убила женщину в Академгородке.

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