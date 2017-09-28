НГУ запустит бесплатный автобус для студентов

Студенты смогут ездить на бесплатных автобусах со следующей недели
Студенты смогут ездить на бесплатных автобусах со следующей недели

С понедельника, 2 октября, студенты Новосибирского государственного университета смогут бесплатно ездить в вуз с железнодорожной станции «Сеятель».


«Автобусы, в соответствии с приказом ректора НГУ Михаила Федорука, будут курсировать до 31 марта 2018 года», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе вуза. Таким образом, студентов будут возить в холодное время года, так же как и в прошлом году.


Автобус будет забирать студентов только утром: от «Сеятеля» он будет отправляться в 8:20, в 8:40 будет прибывать к вузу. Первая пара в НГУ начинается в 9:00. Вечерний автобус не предусмотрен. В пресс-службе НГУ предположили, что это связано с тем, что у основной части студентов занятия начинаются в одно время, а заканчиваются в разное. 


Студенты, которые не хотят добираться до НГУ на электричке и автобусе, могут снять квартиру поближе к университету. Правда, уже в конце августа стоимость аренды таких квартир в Академгородке заметно подскочила

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