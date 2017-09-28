Коллапс на улице Дуси Ковальчук: в двух ДТП застряли трактор, маршрутки, автобус и машины

Днём 28 сентября в Новосибирске собралась сложная пробка на улице Дуси Ковальчук — здесь случились две аварии.


Первое ДТП случилось в 13:50 на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Залесского столкнулись автобус № 30 и маршрутка № 72. «Участники выезжали с остановки "Горбольница" в сторону ул. Танковая. В итоге автомобили притерлись», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Авария Возле улицы Залесского
Авария Возле улицы Залесского


Вторая авария произошла через полчаса рядом с площадью Калинина. Трактор ехал в сторону площади Калинина, напротив ТЦ «Калина Центр» у него отказали тормоза — лопнул тормозной шланг. 


«Водитель решил опустить ковш, чтобы затормозить. В итоге сначала он ударил Nissan Wingroad, далее Ниссан отбросило сначала в Toyota RAV-4, после в Mitasubshi Diamant и в завершении в маршрутку №399», — рассказывают аваркомы.


Трактор перегородил трамвайные рельсы, а другие машины, попавшие в ДТП полосы в сторону площади Калинина.


Трактор перегородил трамвайные рельсы
Трактор перегородил трамвайные рельсы


Из-за аварии собралась длинная пробка
Из-за аварии собралась длинная пробка



Пострадавших в авариях нет, но эти два ДТП спровоцировали пробку длинной почти 2 км. Затор, по которому машины ехали со скоростью 3 км/ч, держался на дороге и в 16 часов. Пробка длинной почти в 2 км начиналась на улице Богдана Хмельницкого и шла по улице Дуси Ковальчук до площади Калинина. В обратную сторону пробка была несколько меньше.


Коллапс на улице Дуси Ковальчук: в двух ДТП застряли трактор, маршрутки, автобус и машины


Вчера, 27 сентября, НГС рассказывал о другой массовой аварии, которую водитель Mitsubishi FTO устроил на МЖК

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