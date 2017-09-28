Коллапс на улице Дуси Ковальчук: в двух ДТП застряли трактор, маршрутки, автобус и машины

Днём 28 сентября в Новосибирске собралась сложная пробка на улице Дуси Ковальчук — здесь случились две аварии.





Первое ДТП случилось в 13:50 на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Залесского столкнулись автобус № 30 и маршрутка № 72. «Участники выезжали с остановки "Горбольница" в сторону ул. Танковая. В итоге автомобили притерлись», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Авария Возле улицы Залесского





Вторая авария произошла через полчаса рядом с площадью Калинина. Трактор ехал в сторону площади Калинина, напротив ТЦ «Калина Центр» у него отказали тормоза — лопнул тормозной шланг.





«Водитель решил опустить ковш, чтобы затормозить. В итоге сначала он ударил Nissan Wingroad, далее Ниссан отбросило сначала в Toyota RAV-4, после в Mitasubshi Diamant и в завершении в маршрутку №399», — рассказывают аваркомы.





Трактор перегородил трамвайные рельсы, а другие машины, попавшие в ДТП полосы в сторону площади Калинина.





Трактор перегородил трамвайные рельсы





Из-за аварии собралась длинная пробка









Пострадавших в авариях нет, но эти два ДТП спровоцировали пробку длинной почти 2 км. Затор, по которому машины ехали со скоростью 3 км/ч, держался на дороге и в 16 часов. Пробка длинной почти в 2 км начиналась на улице Богдана Хмельницкого и шла по улице Дуси Ковальчук до площади Калинина. В обратную сторону пробка была несколько меньше.









Вчера, 27 сентября, НГС рассказывал о другой массовой аварии, которую водитель Mitsubishi FTO устроил на МЖК.