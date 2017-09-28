Тысячи беглецов: ГИБДД попросила новосибирцев не покидать места аварий

ГИБДД просит новосибирцев не уезжать с мест аварий

Новосибирские инспекторы ГИБДД предупредили водителей, чтобы они не покидали места аварий.



Сотрудники госавтоинспекции обеспокоены, что автомобилисты всё чаще оставляют места ДТП в попытке уйти от ответственности. Только за 27 сентября в Новосибирске произошло сразу два таких инцидента — в Октябрьском и Кировском районах.





В первом случае водителя не смутило, что в аварии травмы получил его друг. Во втором — водитель сбил 7-летнюю девочку. Её увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и ранами на руках и гематомой на голове. По словам мамы ребёнка, её дочь сбили в ста метрах от пешеходного перехода, когда девочка возвращалась из школы. Сейчас инспекторы ищут водителей.







«Люди скрываются с мест аварий, но в любом случае они после этого несут наказание», — отмечают в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Только за первые восемь месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД нашли больше 2,5 тысяч водителей, которые оставили места аварий. Часть из них лишилась прав, другие предпочли сохранить водительское удостоверение и отбыть административный арест на срок до 15 суток, рассказали в отделе пропаганды дорожной полиции. За весь прошлый год таких водителей было около 4 тысяч.