Новосибирцы признались в дружбе с коллегами и начальством

Только 17% новосибирцев считают, что дружба с начальником недопустима
Только 17% новосибирцев считают, что дружба с начальником недопустима

Почти половина новосибирских руководителей, опрошенных сотрудниками сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру, готовы дружить со своими подчинёнными.


Всего специалисты сайта опросили 1610 работающих горожан.


«44% опрошенных руководителей готовы дружить со своими подчиненными, еще 23% относятся к таким отношениям нейтрально и только 5% считают, что это дружба "с душком"», — подсчитали в пресс-службе портала Зарплата.ру.


Ради выгоды с начальником готовы дружить всего 6% новосибирских специалистов, а ещё 17% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.


При этом половина опрошенных работников дружит со своими коллегами, а другая половина предпочитает поддерживать отношения, но не дружить. 44% опрошенных сотрудников проводят свободное время с коллегами, а треть — общается с ними только на корпоративах.


«Чаще всего новосибирские работники ходят в ночные заведения и встречаются за чашкой кофе. У 23% есть общее хобби, а 22% вместе ходят в спортзал», — говорят специалисты портала.


Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа: «Лучше побуду в это время с семьей».


Недавно сотрудники Зарплата.ру узнали, что 43% новосибирцев на рабочем месте постоянно слушают музыку. В топ-листе исполнителей оказались группы Linkin Park, «Ария» и «Баста». Также новосибирцы оказались неравнодушны к группам Metallica, Queen, «Сплин» и Imagine Dragons.

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