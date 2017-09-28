Путин объявил призыв на военную службу: в армию попадут около 2,5 тысячи сибиряков
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выпустил указ о начале осеннего призыва в стране — число призывников в Новосибирской области пока неизвестно.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», — говорится в указе президента.
Следом постановление о призыве в НСО подписал губернатор НСО Владимир Городецкий. В этом документе указаны все региональные ведомства, которые должны помочь организовать призывную кампанию: муниципальные администрации, минздрав, спортивный департамент, МВД, минкульт.
Начальник отдела военного комиссариата НСО Евгений Краев пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что число призывников в регионе, возможно, будет известно в начале следующей недели. Также он уточнил, что число призывников примерно одинаково из года в год.
В прошлый осенний призыв в армию отправили более 2500 человек.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова