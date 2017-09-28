Власти объявили о долгом перекрытии трассы из Новосибирска до Томска
Областные власти объявили о закрытии участка трассы Новосибирск – Томск с октября 2017 года по июнь 2018 года.
Приказ минтранса и дорожного хозяйства опубликован сегодня, 28 сентября, на сайте правительства НСО. На 61-м км дороги Новосибирск – Колывань – Томск с 10 октября по 28 июня будут ремонтировать мост через реку Амбу в Колыванском районе.
Речь идёт о ремонте на областной трассе, связывающей два областных центра через Колыванский район НСО. Федеральная трасса, идущая через Мошковский и Болотнинский районы, будет работать в прежнем режиме.
В Территориальном управлении автодорог (ТУАД) корреспондента НГС.НОВОСТИ заверили, что автомобилисты не будут испытывать трудностей при проезде этого участка.
«В непосредственной близости (20 метрах) от моста мы устроили временную объездную дорогу с асфальтобетонным покрытием», — сообщили в ТУАД. Таким образом, машины будут съезжать на объездную дорогу перед мостом и после него выезжать обратно на трассу.
Для безопасности движения на этом участке установят дорожные знаки, ограничивающие скорость движения.
В общей сложности в этом году в Новосибирске планировалось отремонтировать 120 км трасс и два путепровода, а также продолжить строительство Восточного обхода. Одним из самых наболевших участков, где вёлся ремонт, стал участок Чуйского тракта под Новосибирском. Горожане не раз жаловались на многочасовые пробки на подъезде к Бердску.
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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой