Власти объявили о долгом перекрытии трассы из Новосибирска до Томска

Областные власти объявили о закрытии участка трассы Новосибирск – Томск с октября 2017 года по июнь 2018 года.





Приказ минтранса и дорожного хозяйства опубликован сегодня, 28 сентября, на сайте правительства НСО. На 61-м км дороги Новосибирск – Колывань – Томск с 10 октября по 28 июня будут ремонтировать мост через реку Амбу в Колыванском районе.





Речь идёт о ремонте на областной трассе, связывающей два областных центра через Колыванский район НСО. Федеральная трасса, идущая через Мошковский и Болотнинский районы, будет работать в прежнем режиме.







В Территориальном управлении автодорог (ТУАД) корреспондента НГС.НОВОСТИ заверили, что автомобилисты не будут испытывать трудностей при проезде этого участка.





«В непосредственной близости (20 метрах) от моста мы устроили временную объездную дорогу с асфальтобетонным покрытием», — сообщили в ТУАД. Таким образом, машины будут съезжать на объездную дорогу перед мостом и после него выезжать обратно на трассу.





Для безопасности движения на этом участке установят дорожные знаки, ограничивающие скорость движения.





В общей сложности в этом году в Новосибирске планировалось отремонтировать 120 км трасс и два путепровода, а также продолжить строительство Восточного обхода. Одним из самых наболевших участков, где вёлся ремонт, стал участок Чуйского тракта под Новосибирском. Горожане не раз жаловались на многочасовые пробки на подъезде к Бердску.