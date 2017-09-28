На улице Ленина появилась платная парковка

Шлагбаум появился несколько дней назад, но заработал только утром в четверг
Шлагбаум появился несколько дней назад, но заработал только утром в четверг

Днём 28 сентября около супермаркета «Универсам» на улице Ленина, 10 в Железнодорожном районе Новосибирска заработала платная парковка.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил, что около супермаркета начал работать шлагбаум, установленный за две недели до этого. Платной стала только половина парковки около магазина, прилегающая к променаду напротив «Универсама». Частью стоянки со стороны улицы Ленина можно пользоваться бесплатно.


«Вы в магазин? 150 рублей в час», — сообщил парковщик. 


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас за шлагбаумом на парковке у «Универсама» стоит 18 автомобилей, свободных мест нет. 


Эта парковка на улице Ленина — предмет давнего спора между мэрией и «Универсамом». Чиновники добились того, чтобы владельцы магазина открыли парковку — до сегодняшнего дня она оставалась бесплатной. 

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