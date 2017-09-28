Аэропорт Толмачёво эвакуировали из-за звонка о бомбе





Звонок о минировании поступил в справочную аэропорта

Днём 28 сентября посетителей и сотрудников аэропорта Толмачёво эвакуировали из аэровокзального комплекса.





«В справочную аэропорта Толмачёво поступил анонимный звонок с сообщением о минировании аэровокзала», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта.







В пресс-службе подтвердили, что пассажиров и работников терминального комплекса вывели на улицу. На место прибыли силовики, которые проверяют поступившую информацию.







Сегодня по Новосибирску прокатилась очередная волна сообщений о минировании зданий. Эвакуации проходят в торговых центрах, школах и офисных зданиях. НГС.НОВОСТИ следят за происходящим в режиме онлайн и даже составили карту эвакуаций.