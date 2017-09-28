Видео: с крыши дома в Заельцовском районе полилась струя кипятка
Днём 28 сентября в Заельцовском районе Новосибирска с крыши одного из домов полилась струя горячей воды.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшийся на месте происшествия, сообщает, что кипяток полился с крыши дома
Кипяток полился с крыши 4-этажного дома, расположенного во дворах недалеко от остановки «Холодильная». Управляющая компания этого дома — ООО «Новосибирская Жилищная Компания» — на момент публикации была недоступна по телефону.
На выходных похожая ситуация была с домом по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 3 — струя кипятка лилась на тропинку с прохожими.
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Елена Громкова
Видео Анны Богдановой
На превью скриншот видео