«Я жил из упрямства»: артист похудел на 50 килограммов и начал ходить после страшной болезни

Валерий Ильин после лечения

Нейрохирурги клиники Мешалкина спасли 54-летнего артиста и режиссёра Валерия Ильина из Новосибирска — из-за болезни Паркинсона он похудел на 50 килограммов, у него сильно дрожали руки и болело тело. После сложной операции Ильин поправился.







Болезнь Паркинсона стала влиять на жизнь руководителя театра «Хэппи-центр» Валерия Ильина больше 10 лет назад и все эти годы прогрессировала: кроме сильного тремора в руках и ногах, у него болели и серьёзно ослабли мышцы — так, что он не мог двигаться.







«Симптомы были самые страшные — всё, что можно было собрать, оно у меня было. Дрожь была, подвижности не было, тремор жуткий, боли… И она (болезнь. — М.М.) стала практически неуправляемой. Когда я стал принимать таблетки, мне стало на редкость ужасно плохо, я совсем перестал бегать и прыгать. Таблеток прописывали очень много», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Валерий Ильин.







Ильин лечился таблетками, но они не только не помогали, но и отравляли ему жизнь





По его словам, таблетки давали наркотический эффект, из-за которого в голове возникали бредовые картинки, — но неврологи продолжали увеличивать дозы.







«Это было страшно. Я думал, когда же я сдохну? Дохлятина был — похудел не просто сильно. В начале болезни весил около 90 килограммов, а похудел до 41 килограмма. Знаете, я жил из упрямства — нормальные люди сдались бы уже года через 2–3», — отметил пациент.







Видя, как мучается Валерий Ильин, его двоюродная сестра Марина стала искать больницы, в которых могли бы помочь новосибирцу. Как рассказал Ильин, Марина нашла хирургов сначала в Астане, но перевозить брата было трудно, и в итоге она записала его на консультацию в клинику Мешалкина.







«Человек полностью потерял способность в самообслуживании — самостоятельно покушать, помыться и одеться. Плюс человек всё осознаёт и теряет желание жить», — описал состояние пациента до лечения врач-нейрохирург, и.о. заведующего отделением нейрохирургии клиники Мешалкина Андрей Ашурков.







Врачи клиники поняли, что консервативное лечение таблетками Ильину не поможет, и назначили операцию, которая заключалась в сверхточном воздействии электродов на структуру мозга.







Хирурги клиники Андрей Ашурков (слева) и Роман Киселёв





«Это стереотаксическая нейрохирургия. Мы должны точку рассчитать, её координаты по трём осям, и соответственно имплантировать туда электрод. Рассчитать это нужно до десятой доли миллиметра, по снимкам МРТ», — пояснил нейрохирург Андрей Ашурков. Во время операции больному вживляют и нейростимулятор, и дальше эта система контролирует симптомы болезни.







Операция проходила в два этапа — и на первом из них Ильин был в сознании и отвечал на простые вопросы хирургов. Это нужно, чтобы хирурги могли понимать, верно ли воздействуют на мишени.





«Я сказал, что если я смогу хотя бы три минуты пройти прямо после того, как мне сделают эту операцию, — оно того стоит. “Как себя чувствуете?” — спрашивали меня. Просто сказочно и замечательно, великолепно! А что я мог ещё сказать? Это больно и страшно. Но мне было ради чего. Я бы в сто раз больше боли стерпел», — заверил пациент.







Спустя несколько дней после операции он стал поправляться — исчезла боль и дрожь по всему телу. Андрей Ашурков говорит, что система будет работать десятки лет, но если её убрать — симптомы вернутся, поскольку болезнь Паркинсона всё ещё неизлечима. Но таблетки, дававшие столь серьёзный побочный эффект, Валерию Ильину пить больше не нужно.







Валерий Ильин ставит спектакль, посвящённый болезни и лечению





После операции прошло уже несколько месяцев, и сибиряк вернулся к полноценной жизни. Сейчас он ставит спектакль, который в значительной степени посвящён болезни и излечению от неё. По словам Ильина, он не бросал творчество за годы лечения («оно помогало мне выжить»), а артисты его театра всё это время помогали ему и ухаживали за ним, когда он был совсем беспомощным.







«Вы знаете, такой кайф, когда хоть что-то я могу сделать один, не прибегая к чужой помощи, не призывая силы ада и рая, чтобы поправить шнурок и пиджак. Это чудо, когда я просто иду по улочке и с кем-то общаюсь.





Человеческая самостоятельность — это очень важно. Дикий ужас, когда я не могу кастрюльку даже поднять… Здоровому человеку этого не понять, как ты не можешь выполнить секундное дело — надеть трусы, пардон, или носки надеть», — заключил он. Всё лечение в клинике было для него бесплатным.











Врач-нейрохирург добавил, что средний возраст людей, страдающих болезнью Паркинсона, — 50 лет, но бывает, что в клинику с этим заболеванием попадают и 30-летние пациенты.







Операции, способные облегчить жизнь таким пациентам, делают и в федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске. Врачи тоже применяют инновационный метод — вживляют в структуру мозга очень маленькие электроды, размером с человеческий волос. На операциях пациенты также не спят.