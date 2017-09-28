Новосибирец встретил на Затулинке редкую птицу и прокатил её в машине

Ополовники в основном живут в тех городах, где сохранились старые леса, например, в Москве 
Ополовники в основном живут в тех городах, где сохранились старые леса, например, в Москве 

Новосибирец сфотографировал редкую птицу ополовника — она сама запрыгнула в руку и прокатилась вместе с мужчиной в машине. 


Мужчина увидел птицу накануне днём 27 сентября на Затулинском жилмассиве. Она сидела на дороге. Оказалось, что это длиннохвостая синица, которую также называют ополовником — за длинный хвост, похожий на ручку, и небольшое тельце, которое можно сравнить с черпаком.  


«Эта птица широко распространена только в старых городах, например, в Москве, а для Новосибирска она довольно необычная. Её тут можно заметить только на окраинах. Сейчас идут гнездовые и предзимовочные кочёвки, поэтому эти птицы группами перемещаются», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский. Он подтвердил, что ополовники близко подпускают к себе людей и позволяют их фотографировать. 


Редкие и на первый взгляд необычные птицы встречаются новосибирцам время от времени. Так, в начале сентября горожанин нашёл на Красном проспекте раненого вальдшнепа — птица забилась под машину во дворе дома. А в середине месяца сибирячка Алина Рявкина нашла на улице Ватутина небольшую птицу с пятнами на перьях — оказалось, что она относится к отряду журавлеобразных, но точно определить её вид так и не получилось.

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