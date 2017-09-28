В Новосибирске начались сплошные проверки школ после звонков о бомбах
У всех школ Дзержинского района сейчас дежурят сотрудники полиции и спасатели. Проверяют совершенно все школы, даже те, в которые не звонили с сообщениями о бомбах.
«Идёт вторая волна минирования, в других городах, сообщали по нашим каналам, тоже началось», — сообщил НГС.НОВОСТИ сотрудник полиции, дежурящий возле школы
НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят за волной эвакуаций, которая прокатилась по Новосибирску днём 28 сентября — из торговых центров, школ и офисных зданий.
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НГС.НОВОСТИ
Фото Алексея Кошлякова