В Новосибирске начались сплошные проверки школ после звонков о бомбах


У школы № 178 на проспекте Дзержинского, 43 
У школы № 178 на проспекте Дзержинского, 43 

У всех школ Дзержинского района сейчас дежурят сотрудники полиции и спасатели. Проверяют совершенно все школы, даже те, в которые не звонили с сообщениями о бомбах.


«Идёт вторая волна минирования, в других городах, сообщали по нашим каналам, тоже началось», — сообщил НГС.НОВОСТИ сотрудник полиции, дежурящий возле школы № 178.


НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят за волной эвакуаций, которая прокатилась по Новосибирску днём 28 сентября — из торговых центров, школ и офисных зданий.

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