Попади в переплёт: художница ищет в Новосибирске героев для книги о Транссибе

Издательский дом «Самокат» запланировал работу над детской книгой о Транссибирской магистрали





Об этом на своей странице в Facebook сообщила художник Анна Десницкая, которая станет одним из авторов книги.





Иллюстрация Анны Десницкой к книге «Метро на земле и под землей» издательства «Пешком в историю»





По словам Десницкой, это будет книга-атлас, похожая на «Карты» польских художников Александры и Даниэля Мизелиньских. Каждый разворот, вероятно, будет посвящен отдельному городу. «Там будет мало текста и много картинок. В моей предыдущей книге, "История старой квартиры", мы на примере одной квартиры и одной семьи рассказали об истории XX века: примерно то же я бы хотела сделать и тут — на примере каких-то конкретных деталей жизни конкретных людей, деревень и городов рассказать о России нынешней», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ художница.





Иллюстрация Анны Десницкой к книге «История одной квартиры»





Пока что авторы только начали сбор материала — по предварительным и очень примерным оценкам, книга может выйти через год. Сейчас Десницкая ищет людей, которые живут в населённых пунктах, через которые проходит Транссибирская магистраль. Заявки уже пришли из 30 городов, в том числе из Новосибирска, Владивостока, Перми и Екатеринбурга, а жители маленьких городов пока не так активны. «Пока что у нас мало участников из маленьких населенных пунктов, поселков и деревень, и с Дальнего Востока. Я бы очень хотела, чтобы принял участие кто-то из совсем маленьких мест, где живет 100 или меньше человек. Но, конечно, обычно в таких местах не очень хорошо с интернетом, а без интернета не получается», — сказала Десницкая.





Иллюстрация Десницкой к книге «История транспорта»





По словам художницы, такая тема для книги выбрана, потому что Транссиб проходит через всю страну и помогает рассказать про разные её части. Внимание в книги авторы уделят рассказам о самих поездах и «поездном уюте». «Мы решили, что мы хотим не просто энциклопедию, где бы рассказывалось о том, что тут было в 1871 году и какие в городе есть достопримечательности, но и в большей мере о том, что происходит в городе сейчас: как и где люди живут — где-то в современном доме, где-то в пятиэтажке, где-то в частном деревянном доме, чем занимаются, что для них важно», — объяснила Десницакая. Книга будет для читателей младшего возраста — при сборе материала для издания авторы будут опрашивать именно детей и подростков.





Иллюстрация Анны Десницкой к книге «История одной квартиры»



В июле НГС.НОВОСТИ рассказывали о книге детской писательницы из Новосибирска Анны Анисимовой «Горошек круглый год», которая попала в рейтинг 20 самых интересных книг для детей, составленный журналом Forbes Woman.