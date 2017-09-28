Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила рейсы из Новосибирска





Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила регулярные рейсы из Новосибирска в Москву.





«Вчера пришла телеграмма об отмене регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Москву. Официальной телеграммы с отменой рейсов в Комсомольск-на-Амуре, которые должны были начаться с 1 октября, пока нет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачёво.







26 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила, что у авиакомпании закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. Вчера в Министерстве транспорта России прошло совещание, на котором решили, что





перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет продолжаться только до 15 октября. 16 октября полёты уже прекратятся.







«Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения», — отмечается на сайте Минтранса РФ.





Авиакомпания «ВИМ-Авиа» открыла рейсы в Комсомольск-на-Амуре открыли осенью прошлого года. При этом сейчас авиакомпания не выполняет из Новосибирска чартерных рейсов.