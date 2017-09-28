Берегись эвакуатора: в ГИБДД назвали места, откуда чаще всего увозят машины

В день инспекторы ГИБДД составляют от 100 до 130 протоколов на нарушителей правил парковки
В день инспекторы ГИБДД составляют от 100 до 130 протоколов на нарушителей правил парковки

В ГИБДД Новосибирска назвали места, откуда в городе чаще всего эвакуируют автомобили.


В топ-5 самых распространённых мест, откуда машины увозят на спецстоянку, вошли улицы Гоголя, Советская, Мичурина, Красный проспект и Вокзальная магистраль.


«В среднем инспекторы ГИБДД в день составляют от 100 до 130 протоколов», —  рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды городской ГИБДД. В поле зрения сотрудников службы эвакуации попадают машины, которые мешают проезду, пешеходам или нарушают покой горожан, пояснили в Госавтоинспекции. 


В августе эвакуаторы попытались забрать и Toyota Land Cruiser депутата облпарламента Сергея Титкова. Машина была припаркована на улице Советской напротив собора Александра Невского. Внедорожник увезли на штрафстоянку на улице Ипподромской. Там разыгрался настоящий скандал — депутат нецензурно отругал сотрудников штрафстоянки за то, что те увезли его машину и наклеили на двери машины пломбы.  


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сравнил данные об эвакуации автомобилей в Новосибирске и в сопоставимом по количеству жителей и площади Омске. Оказалось, что число машин, которые увозят на штрафстоянки, отличается в Новосибирске практически в 10 раз.


Так, в воскресенье, 24 сентября, по информации новосибирской ГИБДД, на спецстоянку поместили 138 автомобилей, а во всей Омской области таких нарушителей оказалось всего 19.


В понедельник, 25 сентября, омские инспекторы отчитались о 24 машинах, а новосибирские — о 146. Во вторник, 26 сентября, — о 21 и 116 соответственно. 


Напомним, в прошлом году парламентарии приняли областной закон об эвакуации автомобилей. Теперь автовладельцы смогут забирать машины со штрафстоянок, не предъявляя квитанций об оплате услуг эвакуатора и стоянки. Этим летом областные власти, в свою очередь, подняли тариф на эвакуацию автомобилей в среднем на 1,5% — с 1724 до 1750 рублей.

Прочтений: 5001
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено