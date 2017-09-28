Берегись эвакуатора: в ГИБДД назвали места, откуда чаще всего увозят машины

В день инспекторы ГИБДД составляют от 100 до 130 протоколов на нарушителей правил парковки

В ГИБДД Новосибирска назвали места, откуда в городе чаще всего эвакуируют автомобили.







В топ-5 самых распространённых мест, откуда машины увозят на спецстоянку, вошли улицы Гоголя, Советская, Мичурина, Красный проспект и Вокзальная магистраль.







«В среднем инспекторы ГИБДД в день составляют от 100 до 130 протоколов», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды городской ГИБДД. В поле зрения сотрудников службы эвакуации попадают машины, которые мешают проезду, пешеходам или нарушают покой горожан, пояснили в Госавтоинспекции.







В августе эвакуаторы попытались забрать и Toyota Land Cruiser депутата облпарламента Сергея Титкова. Машина была припаркована на улице Советской напротив собора Александра Невского. Внедорожник увезли на штрафстоянку на улице Ипподромской. Там разыгрался настоящий скандал — депутат нецензурно отругал сотрудников штрафстоянки за то, что те увезли его машину и наклеили на двери машины пломбы.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ сравнил данные об эвакуации автомобилей в Новосибирске и в сопоставимом по количеству жителей и площади Омске. Оказалось, что число машин, которые увозят на штрафстоянки, отличается в Новосибирске практически в 10 раз.







Так, в воскресенье, 24 сентября, по информации новосибирской ГИБДД, на спецстоянку поместили 138 автомобилей, а во всей Омской области таких нарушителей оказалось всего 19.







В понедельник, 25 сентября, омские инспекторы отчитались о 24 машинах, а новосибирские — о 146. Во вторник, 26 сентября, — о 21 и 116 соответственно.







Напомним, в прошлом году парламентарии приняли областной закон об эвакуации автомобилей. Теперь автовладельцы смогут забирать машины со штрафстоянок, не предъявляя квитанций об оплате услуг эвакуатора и стоянки. Этим летом областные власти, в свою очередь, подняли тариф на эвакуацию автомобилей в среднем на 1,5% — с 1724 до 1750 рублей.

