В Новосибирске объявили эвакуацию в нескольких ТЦ

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Эвакуация в ТЦ «Галерея Новосибирск»

Утром 28 сентября в новосибирских торговых центрах прошла массовая эвакуация.







Как подтвердила одна из сотрудников ТЦ «Галерея Новосибирск», эвакуация началась около 15 минут назад. По предварительной информации, в торговый центр поступил звонок о бомбе.





Также читатели НГС сообщают об эвакуации в торговых центрах «Сан Сити», «МЕГА» и «Амстердам».





12:26

«Сначала сработал сигнал тревоги. Потом всем сказали, чтобы не паниковали, но вещи брать не разрешили и одеваться тоже. Всех перевели через дорогу в 4 гимназию. А потом уже сказали, что был звонок о бомбе, а сейчас в школе работают специалисты. Следом в родительский вацап написали, что учитель попросил забрать детей из гимназии, уроков уже не будет, а вещи останутся в школе до завтра», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одной из учащихся школы № 168. Она добавила, что дети изначально решили, что у них пожар — в школе регулярно проходят учения по эвакуации.





12:24

Эвакуация в «Сибирском Молле». Пишет читатель: «Проходил мимо в 11:30, звучало автоматическое оповещение о пожарной тревоге».









12:20

«Был звонок, после чего всех в срочном порядке вывели на улицу», — рассказала НГС.НОВОСТИ работница гипермаркета «Лента», расположенного в ТЦ «Амстердам». Выход из метро на станции «Студенческая» на левую сторону проспекта перекрыт.





12:20

Также в редакцию поступили сообщения об эвакуации посетителей из ТЦ «Сибирский Молл» и школы № 156 в Центральном районе.











12:18

«ТЦ "Олимпия" на Галущака, 2 "а" также эвакуирована. Приехала "пожарка" и "скорая", — пишет ещё один читатель НГС.





Эвакуация в ТЦ «Олимпия»





ТЦ «Олимпия»





12:18

Читатели НГС сообщают, что звонки с угрозой теракта поступили в школу № 168 на улице Сибирской. Учащихся эвакуировали в гимназии № 4 . Улица Сибирская перекрыта.





12:16

Специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на новосибирцев сообщают, что аварийная тревога объявлена на НЗХК. Также специалисты публикуют фотографии об эвакуации в «МЕГЕ» и ТЦ «Кристалл» на Тюленина.





ТРЦ «МЕГА»





ТЦ «Кристалл»





12:16

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не дали никакой информации о массовых эвакуациях в городе, ограничившись фразой о том, что «идут проверки поступивших сообщений».





12:14

На «Студенческой» закрыты «Мария-Ра» и DNS, на месте как минимум 2 машины полиции и «скорая». На улице Геодезической пробка. "Сотрудники полиции всех отгоняют от ТЦ "Амстердам" на другую сторону улицы, все входы и выходы опутывают красной лентой», — сообщает с места событий наш корреспондент. На все вопросы сотрудники полиции, передает он, отвечают односложно: «Угроза взрыва».







Территория около ТЦ «Амстердам» перегорожена лентами





ТЦ «Амстердам»





12:07

Специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на горожан сообщают о том, что аварийная тревога объявлена на Новосибирском заводе химконцентратов.









Школа № 211





11:58

Наши читатели сообщают об эвакуации в школах № 99 , 137, 168, торговом центре «Аура».





Эвакуация в «Ауре»





11:57

Сейчас никого не пускают в здание правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18, рассказал НГС.НОВОСТИ источник в правительстве.







11:56

В соцсетях пишут о выводе детей и учителей из школ № 74 и 202. На фото, сделанном около школы № 202 на улице Белинского, видно, что сотрудник полиции никого не пускает во внутренний двор.







Школа № 202





НГС.НОВОСТИ следят за развитием событий.





11:55

Как рассказали в ТЦ «Эдем», эвакуация началась в 11:15 в связи с «угрозой терроризма».







11:38

Как сообщают наши читатели, перед экстренной эвакуацией в «МЕГЕ» по громкой связи несколько раз прозвучал код «Сверка времени».







Эвакуация в «Сан Сити»





Перед торговым центром «Сан Сити» собрались десятки эвакуированных горожан





11:42





«Пришел ребенок из школы № 211 , сказал, что школа заминирована. Выглянула в окно — из ТЦ "Кристалл" на "Родниках" эвакуировали сотрудников и покупателей», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.





Также, по неподтверждённой пока информации от читателей, эвакуация прошла в здании Заксобрания.







11:47





«БЦ "Москва" на Крылова, 26. У нас эвакуируют весь бизнес-центр. Говорят, что бомба!» — написал в своём Twitter новосибирский общественник Дмитрий Холявченко.





Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск», эвакуировали и администрацию Бердска. «Администрацию окружили полицейские машины. Из мэрии, где сейчас проходит сессия горсовета депутатов, начали эвакуацию. Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сессию отменили», — пишет издание.





Также в редакцию поступила информация об эвакуации ТЦ «Эдем» в Академгородке.





11:53

Читатели пишут, что из-за сообщения о бомбе объявлена эвакуация в школе № 96 в Дзержинском районе. Источник, близкий к городским властям, сообщил НГС.НОВОСТИ, что всего эвакуировали 9 школ и несколько торговых центров.





