В Новосибирске объявили эвакуацию в нескольких ТЦ
Утром 28 сентября в новосибирских торговых центрах прошла массовая эвакуация.
Как подтвердила одна из сотрудников ТЦ «Галерея Новосибирск», эвакуация началась около 15 минут назад. По предварительной информации, в торговый центр поступил звонок о бомбе.
Также читатели НГС сообщают об эвакуации в торговых центрах «Сан Сити», «МЕГА» и «Амстердам».
«Сначала сработал сигнал тревоги. Потом всем сказали, чтобы не паниковали, но вещи брать не разрешили и одеваться тоже. Всех перевели через дорогу в 4 гимназию. А потом уже сказали, что был звонок о бомбе, а сейчас в школе работают специалисты. Следом в родительский вацап написали, что учитель попросил забрать детей из гимназии, уроков уже не будет, а вещи останутся в школе до завтра», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одной из учащихся школы № 168. Она добавила, что дети изначально решили, что у них пожар — в школе регулярно проходят учения по эвакуации.
Эвакуация в «Сибирском Молле». Пишет читатель: «Проходил мимо в 11:30, звучало автоматическое оповещение о пожарной тревоге».
«Был звонок, после чего всех в срочном порядке вывели на улицу», — рассказала НГС.НОВОСТИ работница гипермаркета «Лента», расположенного в ТЦ «Амстердам». Выход из метро на станции «Студенческая» на левую сторону проспекта перекрыт.
Также в редакцию поступили сообщения об эвакуации посетителей из ТЦ «Сибирский Молл» и школы № 156 в Центральном районе.
«ТЦ "Олимпия" на Галущака, 2 "а" также эвакуирована. Приехала "пожарка" и "скорая", — пишет ещё один читатель НГС.
Читатели НГС сообщают, что звонки с угрозой теракта поступили в школу
Специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на новосибирцев сообщают, что аварийная тревога объявлена на НЗХК. Также специалисты публикуют фотографии об эвакуации в «МЕГЕ» и ТЦ «Кристалл» на Тюленина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не дали никакой информации о массовых эвакуациях в городе, ограничившись фразой о том, что «идут проверки поступивших сообщений».
На «Студенческой» закрыты «Мария-Ра» и DNS, на месте как минимум 2 машины полиции и «скорая». На улице Геодезической пробка. "Сотрудники полиции всех отгоняют от ТЦ "Амстердам" на другую сторону улицы, все входы и выходы опутывают красной лентой», — сообщает с места событий наш корреспондент. На все вопросы сотрудники полиции, передает он, отвечают односложно: «Угроза взрыва».
Специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на горожан сообщают о том, что аварийная тревога объявлена на Новосибирском заводе химконцентратов.
Наши читатели сообщают об эвакуации в школах
Сейчас никого не пускают в здание правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18, рассказал НГС.НОВОСТИ источник в правительстве.
В соцсетях пишут о выводе детей и учителей из школ
НГС.НОВОСТИ следят за развитием событий.
Как рассказали в ТЦ «Эдем», эвакуация началась в 11:15 в связи с «угрозой терроризма».
Как сообщают наши читатели, перед экстренной эвакуацией в «МЕГЕ» по громкой связи несколько раз прозвучал код «Сверка времени».
«Пришел ребенок из школы
Также, по неподтверждённой пока информации от читателей, эвакуация прошла в здании Заксобрания.
«БЦ "Москва" на Крылова, 26. У нас эвакуируют весь бизнес-центр. Говорят, что бомба!» — написал в своём Twitter новосибирский общественник Дмитрий Холявченко.
Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск», эвакуировали и администрацию Бердска. «Администрацию окружили полицейские машины. Из мэрии, где сейчас проходит сессия горсовета депутатов, начали эвакуацию. Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сессию отменили», — пишет издание.
Также в редакцию поступила информация об эвакуации ТЦ «Эдем» в Академгородке.
Читатели пишут, что из-за сообщения о бомбе объявлена эвакуация в школе
Ольга Хмелевская, Ксения Евдокимова
Фото читателя (1, 4–6), Елены Поляковой (2, 3), Дмитрия Косенко (7)