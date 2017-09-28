Депутат Заксобрания отделался предупреждением за скандал на штрафстоянке

В середине августа Сергей Титков нецензурно отчитал работников штрафстоянки 
В середине августа Сергей Титков нецензурно отчитал работников штрафстоянки 

Депутаты Заксобрания Новосибирской области объявили предупреждение своему коллеге Сергею Титкову за нецензурную ругань на работников штрафстоянки.


Предупреждение депутат получил утром 28 сентября на сессии Законодательного собрания. Ограничиться этой мерой предложила комиссия по депутатской этике. Её решение поддержали 59 депутатов, против проголосовали трое.


Напомним, в конце августа в Сети появилось видео, на котором депутат Заксобрания Сергей Титков ругался на рабочих, которые эвакуировали его Toyota Land Cruiser на штрафстоянку на улице Ипподромской. Депутату не понравилось, что на двери машины наклеили пломбы. Позже депутат объяснял, что чуть не стал жертвой мошенников — перед эвакуацией его внедорожника к нему якобы подходил мужчина, который предложил решить проблему за дополнительную плату. 



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