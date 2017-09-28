В Новосибирске появился новый вид бензина

Литр топлива G-Drive 100 стоит 43 рубля 10 копеек

В сентябре на новосибирских заправках появился новый вид бензина — G-Drive 100.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил новый вид бензина на заправках сети «Газпромнефть» в конце сентября. В сети рассказали, что высокооктановое топливо G-Drive 100 начало появляться на новосибирских АЗС с 11 сентября.







«Это премиальное топливо с октановым числом 100, обеспечивающее двигателю плавную и эффективную работу. Высокий октан качественного топлива приводит к улучшению динамики разгона. Таким образом, G-Drive 100 позволяет максимально использовать мощностные характеристики двигателей. Топливо предназначено для автомобилей с двигателями без верхнего ограничения по октановому числу, например, "не ниже 95"», — прокомментировали в «Газпромнефти».





В среднем один литр G-Drive 100 стоит 43 рубля 10 копеек. Судя по сайту сети АЗС «Газпромнефть», сейчас топливо можно купить на 106 заправках в области, в Новосибирске такой бензин есть пока на 20 заправках.







«Планируется, что до конца октября G-Drive 100 появится на 45 из 48 станций сети "Газпромнефть" в Новосибирске, где оно заменит G-98», — добавили в сети АЗС.





Кроме АЗС «Газпромнефти» в Новосибирске работают сети «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Энергия» и другие.







В августе Новосибирскстат сообщал, что цены на автомобильное топливо продолжают расти. Тогда представитель ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» и совладелец сети АЗС «Сибнефть» Геннадий Панкеев объяснил, что бензин подорожал из-за скачка оптовых цен.

