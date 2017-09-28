Новосибирец переоделся талисманом ХК «Сибирь» и сделал предложение своей девушке

Иван рассказал, что встречается с Анастасией почти два года 
Иван рассказал, что встречается с Анастасией почти два года 

Новосибирец сделал предложение своей девушке во время матча хоккейной «Сибири» — для этого молодой человек переоделся в талисман команды — снеговика. 


«Я очень сильно волновался, переживал, когда особенно надел костюм снеговика, до дрожи», — поделился Иван Ежеля с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


Эта красивая история разыгралась на глазах у болельщиков «Сибири» накануне вечером, 27 сентября, во время матча новосибирцев с петербургским СКА. 


Во время первого периода настоящий Снеговик подошел к девушке и сказал, что сегодня выбирает трёх самых привлекательных болельщиц «Сибири» и что в первом периоде победила она. Награждение должно было пройти во время перерыва. Иван сказал Насте, что ненадолго отойдёт, а сам побежал переодеваться в Снеговика, рассказали в официальном паблике хоккейного клуба «ВКонтакте». 



Иван и Анастасия познакомились в 2012 году во время учёбы в институте. В прошлом году Ежеля переехал из Новокузнецка в Новосибирск, сейчас он работает на железной дороге. Иван и Настя встречаются почти два года.


Идея сделать предложение любимой во время хоккейного матча пришла молодому человеку ещё в Новокузнецке.


«Я был на матче новокузнецкого "Металлурга" и увидел, как мужчина сделал предложение. Потом мы с Настей вместе начали ходить на матчи "Сибири" — когда выпадала возможность. Договорился насчёт предложения на матче "Сибири" и минского "Динамо". Мне помогли в пресс-службе [ХК "Сибирь"], спасибо им большое — всё было по высшему разряду», — рассказал молодой человек. 


Новосибирцам нравится делать предложение руки и сердца в необычной форме, правда, решаются на это немногие. Тем не менее, время от времени мужчины отваживаются на такой смелый поступок. Так, в мае новосибирский тренер по карате Александр Зюльков составил на парковке СТЦ «МЕГА» из машин фразу «Выходи за меня».  

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