Не выехать из Калининского: две улицы на правом берегу сковали глухие пробки

Новосибирцы не могут выехать из микрорайонов «Снегири» и «Родники»

Улицы Богдана Хмельницкого и Объединения утром 28 сентября сковали глухие пробки — дорожную ситуацию осложнили ДТП.







На пробки при выезде из микрорайонов «Снегири» и «Родники» пожаловался читатель. «Все стоит, ничего не едет. Свободна одна полоса для движения. Пробка очень быстро растет... недовольных много! Затор гигантский!» — такое сообщение пришло на почту редакции.





По данным Яндекс.Пробок на 9:00, затор на улице Богдана Хмельницкого начинается от остановки «Пос. Спартак» и тянется до перекрёстка с улицей Писемского. У завода химконцентратов случилось сразу две аварии. Скорость потока по улице Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч.





На улицах Объединения и Богдана Хмельницкого случились аварии





Похожая ситуация — на улице Объединения, которая встала от перекрёстка с улицей Столетова до остановки «Библиотека». Скорость потока тут всего 3 км/ч. Дальше движение чуть более свободное, но от перекрёстка с Карпатской снова сильно загруженное.





Затор на Объединения переходит на переулок Рекордный и заканчивается на пересечении с улицей Окружной.





Минувшим утром новосибирцы также столкнулись с трудностями по дороге на работу. Особо тяжелая ситуация возникла на заезде на Димитровский мост с левого берега Новосибирска.