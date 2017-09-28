Honda врезалась в дерево на Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир
Водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской — его увезли в больницу со сложными травмами.
ДТП случилось накануне, 27 сентября, в 23:40.
33-летний водитель Honda ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Выборной. У дома
«Водитель получил сочетанную травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота, а пассажир — открытый перелом колена и вывих бедра», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В этот же день в Кировском районе также случилось ДТП с пострадавшими. По адресу 14-й Бронный переулок водитель автомобиля Honda HR-V сбил 7-летнюю девочку. Ребёнка увезли в больницу.
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска