Honda врезалась в дерево на Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир

Авария случилась почти в полночь

Водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской — его увезли в больницу со сложными травмами.





ДТП случилось накануне, 27 сентября, в 23:40.





33-летний водитель Honda ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Выборной. У дома № 229 , где находится церковь во имя Михаила Архангела, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Прибывшие медики увезли и водителя, и его 28-летнего пассажира в больницу.





«Водитель получил сочетанную травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота, а пассажир — открытый перелом колена и вывих бедра», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





В этот же день в Кировском районе также случилось ДТП с пострадавшими. По адресу 14-й Бронный переулок водитель автомобиля Honda HR-V сбил 7-летнюю девочку. Ребёнка увезли в больницу.