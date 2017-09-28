Honda врезалась в дерево на Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир

Авария случилась почти в полночь
Авария случилась почти в полночь

Водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской — его увезли в больницу со сложными травмами. 


ДТП случилось накануне, 27  сентября, в 23:40. 


33-летний водитель Honda ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Выборной. У дома № 229, где находится церковь во имя Михаила Архангела, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Прибывшие медики увезли и водителя, и его 28-летнего пассажира в больницу. 


«Водитель получил сочетанную травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота, а пассажир — открытый перелом колена и вывих бедра», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


В этот же день в Кировском районе также случилось ДТП с пострадавшими. По адресу 14-й Бронный переулок водитель автомобиля Honda HR-V сбил 7-летнюю девочку. Ребёнка увезли в больницу. 

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