Ракетные войска провели под Новосибирском учения с беспилотниками

Беспилотники входят в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М»

Военные отчитались о применении на учениях в Новосибирской области перспективных образцов беспилотников — аппараты обнаружили более сотни «диверсантов».





Беспилотники различного назначения и модификаций, в том числе «Элерон» впервые широко использовали для испытаний Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.





«Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн», — говорится в сообщении.





Военные применяли технику применяли на маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.





По легенде учений, наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения в планы «диверсантов» входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения полком учебно-боевой задачи.







БПЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», уточнили в военном ведомстве.





Ранее Минобороны сообщало, что на учения в конце сентября соберутся более 4 тысяч военнослужащих из ракетных войск. Они задействуют 400 единиц военной техники.