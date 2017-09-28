У пассажира Толмачёво украли 300 тысяч рублей

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого

Пожилой пассажир «Толмачево» заявил в полицию о краже крупной суммы денег. Пока 68-летний мужчина ненадолго отлучался, злоумышленник похитил у него барсетку с деньгами в сумме 300 тысяч рублей и мобильным телефоном.







«К сотрудникам транспортной полиции линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво обратился за помощью 68-летний мужчина. Он рассказал о том, что на территории внутренних воздушных линий аэропорта познакомился с молодым человеком. В процессе ожидания пожилой мужчина ненадолго отлучился, при этом оставив без контроля свои личные вещи. По возвращению мужчина обнаружил, что парень ушёл, а барсетка с деньгами в сумме 300 тысяч рублей и мобильным телефоном пропала. Оперативникам быстро удалось установить похитителя. Им оказался собеседник пожилого человека, который незадолго до его возвращения, покинул территорию кафе и аэропорта. Задержать злоумышленника по горячим следам не представилось возможным. Материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей», — сообщается в пресс-службе Управления на транспорте МВД РОССИИ по Сибирскому федеральному округу.







По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.







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