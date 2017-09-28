Названы три лучших туристических маршрута Новосибирской области


В голосовании приняли участие 2272 человека
В голосовании приняли участие 2272 человека

27 сентября в Министерстве экономического развития Новосибирской области подвели итоги конкурса «Лучший туристический маршрут по Новосибирской области». В онлайн-голосовании для определения победителя приняли участие 2272 человека.


«Победителями конкурса "Лучший туристический маршрут по Новосибирской области" признаны маршруты, которые в своей номинации набрали наибольшее число онлайн-голосов. В их числе: лучший культурно-познавательный маршрут "В Сибирь – за драйвом", лучший маршрут выходного дня "Сибирские пАнты" и лучший маршрут по сельской местности "ProЧаны", — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.


За составление лучшего туристического маршрута 2017 года победители получили дипломы. Также в ходе заседания рассмотрели итоги летнего туристического сезона 2017 года и вопросы налогов в сфере туризма.


Недавно известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал впечатляющие снимки вулканов полуострова Камчатка. В объективе фотографа оказался Авачинский вулкан, долины и побережье полуострова.

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