Для Lada Vesta придумали новые опции

АвтоВАЗ оснастит седан Lada Vesta новыми опциями, которые представлены на новых моделях универсалов Vesta SW и Cross.


«Седан получит задние дисковые тормоза, кнопку открывания крышки багажного отделения из салона, функцию открывания лючка бензобака нажатием на крышку лючка», — сообщили в компании. Отмечается, что если автомобиль закрыт, то лючок бензобака будет заблокирован.  

Напомним, седан Lada Vesta сейчас стоит от 534 900 рублей до 743 400 рублей в версии Exclusive, в которой имеются светодиодная подсветка, обивка дверей и сидений из эко-кожи, стальные накладки на педалях и порогах.


Для Lada Vesta придумали новые опции


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