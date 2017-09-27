Для Lada Vesta придумали новые опции

АвтоВАЗ оснастит седан Lada Vesta новыми опциями, которые представлены на новых моделях универсалов Vesta SW и Cross.





«Седан получит задние дисковые тормоза, кнопку открывания крышки багажного отделения из салона, функцию открывания лючка бензобака нажатием на крышку лючка», — сообщили в компании. Отмечается, что если автомобиль закрыт, то лючок бензобака будет заблокирован.



Напомним, седан Lada Vesta сейчас стоит от 534 900 рублей до 743 400 рублей в версии Exclusive, в которой имеются светодиодная подсветка, обивка дверей и сидений из эко-кожи, стальные накладки на педалях и порогах.







