Сибирячка ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала ее 7-летняя дочь

Девочку сбили рядом с пешеходным переходом

Жительница Новосибирска Ольга Дорохова ищет свидетелей ДТП по адресу 14-й Бронный переулок в Кировском районе Новосибирска. 27 сентября водитель автомобиля Honda HR-V сбил её 7-летнюю дочь.







«Дочь сбили в ста метрах от пешеходного перехода, она возвращалась со школы. Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами и ранами на руках, на голове осталась гематома. Водитель скрылся с места ДТП. Очевидцы нам рассказали, что это была белая или серая Honda HR-V с битым багажником. Произошло это в 18:25 примерно», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга.





В Главном управлении МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.





«Был совершен наезд на 7-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте при наличии пешеходного перехода. Водитель скрылся с места происшествия. Сейчас проводится опрос свидетелей и разыскные мероприятия для установления водителя автомобиля», — прокомментировали в ведомстве.





Ранее под Новосибирском «Москвич» сбил подростка — пешеход шёл по краю проезжей части в компании друзей. Как объясняли в ГИБДД, юноша нарушил правила дорожного движения. Водитель не бросил подростка с серьёзными травмами и вызвал «скорую помощь».