Новым председателем СО РАН стал бывший директор института катализа





Новый председатель СО РАН Валентин Пармон

Ученые посчитали, что новым председателем СО РАН должен стать доктор химических наук, профессор, академик Валентин Пармон.





Итоги выборов огласили вечером 27 сентября. По данным пресс-службы СО РАН, Пармон получил 78 голосов из 151, второе место занял академик Сергей Алексеенко с 55 голосами, третье — академик Валерий Верниковский с 10 голосами.





Валентин Пармон родился в 1948 году в Бранденбурге-на-Хафеле в семье военного. Учился в Московском физико-техническом институте, Институте химической физики АН СССР в Москве. В 1977 году начал работать в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН в должности старшего научного сотрудника, в 1995 году стал директором института, руководил им до 2015 года, с этого времени является научным руководителем института. Занимался каталитическими методами глубокой переработки углеводородного сырья, использованием возобновляемых ресурсов, разработкой новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии. Имеет два ордена России, орден Франции, медаль Республики Беларусь и звание «Почетный гражданин Новосибирской области», сказано на сайте «Наука в Сибири».





«Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим. Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской Академии наук», — передает слова нового главы СО РАН издание «Наука в Сибири».





Кандидатуру Пармона критиковал бывший председатель СО РАН после того, как химика поддержали на президиуме Сибирского отделения, благодаря чему он оказался первым в списке кандидатов. Асеев опубликовал свое обращение в издании «Наука в Сибири», в нем он обвинял Пармона в расколе РАН. Пармон выступал за партнерство СО РАН и ФАНО.





Напомним, в 2013 году Госдума приняла во втором чтении законопроект о реорганизации РАН, в соответствии с которой РАН, РАМН и РАСХН объединялись, а все их имущество переходило под управление созданного при Правительстве РФ Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Таким образом, правительство получало возможность участвовать в назначении директоров институтов, лишать академиков званий. Академики во главе с бывшим председателем СО РАН Александром Асеевым выходили на массовые митинги против реформы.





Отметим, что накануне в Москве ученые выбрали нового главу РАН, им стал директор Института прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода академик Александр Сергеев, который выступал против реформы РАН.